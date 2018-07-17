День ВМФ: Путин примет парад кораблей в Петербурге

Сегодня, 08:57 \\ Политика

29 июля президент России будет принимать Главный военно-морской парад, который будет проходить в акватории реки Невы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В параде в честь дня ВМФ будут принимать участие более 4 000 моряков, представляющих Балтийский, Северный и Черноморский флоты. Помимо этого, в праздничном мероприятии будут задействованы моряки из Каспийской флотилии. В общей сложности, на смотре будут показаны более 40 морских суден, таких как корабли и катера.

Владимир Путин примет парад, также он отправится в Нахимовское училище. Программа празднования дня ВМФ будет крайне насыщенной. На параде будут показаны корабли времен ВОВ и современная техника.

После него состоится авиашоу, все это действие будет транслироваться по телевидению. На концерте буду выступать знаменитости, среди которых оказался Олег Газманов. Все действие завершится под залпы праздничного салюта.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

 Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД.

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

 По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться...

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...

ЦИК не позволила КПРФ провести референдум против поднятия пенсионного возраста

 Специалисты ведомства раскритиковали формулировку вопроса, предложенного политиками. 27...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ