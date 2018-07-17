День ВМФ: Путин примет парад кораблей в Петербурге

29 июля президент России будет принимать Главный военно-морской парад, который будет проходить в акватории реки Невы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В параде в честь дня ВМФ будут принимать участие более 4 000 моряков, представляющих Балтийский, Северный и Черноморский флоты. Помимо этого, в праздничном мероприятии будут задействованы моряки из Каспийской флотилии. В общей сложности, на смотре будут показаны более 40 морских суден, таких как корабли и катера.

Владимир Путин примет парад, также он отправится в Нахимовское училище. Программа празднования дня ВМФ будет крайне насыщенной. На параде будут показаны корабли времен ВОВ и современная техника.

После него состоится авиашоу, все это действие будет транслироваться по телевидению. На концерте буду выступать знаменитости, среди которых оказался Олег Газманов. Все действие завершится под залпы праздничного салюта.