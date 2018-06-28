Гольф-клуб Дональда Трампа частично разрушил уникальный ландшафт Шотландии

Президент США Дональд Трамп владеет двумя клубами для гольфа в Шотландии, один из которых он хотел превратить в «райское местечко». Но, разрушив ландшафт, он может отказаться от планов.

Непоправимый вред поле для гольфа International Golf Links нанесло в Абердиншире. Эта местность славилась своим удивительным и уникальным нерукотворным ландшафтом. Территория, покрытая дюнами, была неслучайно выбрана Трампом. Начав строительство поля, американский президент обещал вложить 150 миллионов фунтов стерлингов для создания зоны отдыха и построить коттеджный посёлок.

Так, бизнес-план Трампа мог обеспечить 6000 человек рабочими местами, а область – значительным доходом. Дюны в Абердиншире являлись объектом национального наследия Шотландии и защищались государством. Специальная комиссия долго не хотела комментировать катастрофу, но журналистам удалось добиться правды. Комиссия признала, что дюны частично разрушены, что может привести к потере «особого» статуса. Это отвернёт инвесторов, и Дональда Трампа, от идеи вложения в территорию, и местность будет погублена.