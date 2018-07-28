Петр Порошенко назвал крещение Руси «европейским выбором» князя Владимира

Таким мнением президент Украины поделился в ходе своего обращения к гражданам, посвященного годовщине принятия христианства на Руси. Как заявил Порошенко, князь Владимир смог принять судьбоносное решение, которое стало еще и европейским.

Петр Порошенко считает, что крещение Руси было «европейским выбором». Якобы, князь Владимир думал не только о христианстве, но и о Европе. Своим мнением президент Украины поделился во время выступления, на котором он говорил речь по поводу 1030-летней годовщины крещения Руси.

Украинский президент также участвовал в крестном ходе, проводимом служителями Киевского патриархата. Что касается мероприятий, организованных представителями Украинской православной церкви, то их Порошенко не посетил.

Порошенко называет решение князя Владимира принять христианство и крестить Русь не только христианским. Якобы, в решении есть еще и «европейский выбор». Как крещение Руси относится к Европе и почему Порошенко пришел к такому мнению, он не пояснил. Резонансное заявление уже получило ряд критики от пользователей Сети и приверженцев РПЦ.