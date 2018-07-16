"Доказательств нет": Германия сомневается в причастности России к отравлению Скрипалей

Сегодня, 07:53 \\ Политика

Об этом заявила депутат бундестага Хайке Хензель. Она считает, что у спецслужб, которые занимались этим вопросом, до сих пор не доказательств того, что Москва имеет отношение к инциденту в Солсбери.

 Как депутат сообщила в своем интервью, немецкое правительство уже во второй раз выражает отказ в представлении доказательств причастности России к инциденту со Скрипалями, полученных из Лондона. Причем этот отказ направлен как в сторону жителей страны, так и в сторону парламента. Хайке Хензель уверена, что непредставление доказательств свидетельствует лишь о том, что их нет ни у английских, ни у немецких специальных служб.

Кроме того Берлину был задан вопрос, действительно ли спецслужбы Германии имеют на то самое вещество А-234 группы «Новичок», которым и были отравлены Юлия Скрипаль со своим отцом. Однако этот запрос также остался без ответа. Вследствие такого развития события член левой партии Хензель выразила глубокие сомнения о том, была ли изначально Москва каким-либо образом вообще замешана в этом инциденте.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом. Сейчас с их здоровьем все в порядке. Москва отрицает свою причастность. В Лондоне уверены, что препарат, который использовался для отравления, разработан в России.

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Автор - Евгения Чернобаб
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