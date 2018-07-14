В Приднестровье Карасин поздравил миротворцев с 26-й годовщиной миссии

Сегодня, 16:36 \\ Политика

Заместитель министра иностранных дел посетил в эти дни Приднестровье, чтобы высказать поздравления миротворческим войскам в связи с годовщиной ввода российских войск.

 Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в своем официальном сообщении поздравил военнослужащих совместных миротворческих сил с двадцать шестой годовщиной ввода первых миротворцев из России на Днестр. Это сообщение Карасин зачитал в рамках митинга в городе Бендеры.

Согласно сообщению, статс-секретарь отметил высокую эффективность проведенной операции и важность данного формата миротворческой операции на международном уровне, поскольку она была признана одной из самых успешных в своем роде.

Интересно, что Карасин также добавил, что эти принципы взаимодействия миротворческих сил и полученный бесценный опыт может укреплению стабильности не только в этом регионе, но и во всей Европе.

Напомним, что жители Приднестровской Молдавской Республики пытались выйти из состава государства Молдовы еще до распада Советского Союза. Официальное провозглашение территории в качестве отдельной советской республики произошло осенью 1990 года.

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Автор - Кристина Мицкевич
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