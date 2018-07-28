В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД.

Среди всех регионов КПРФ смогли собрать большего всего противников пенсионной реформы и повышения НДС в Новосибирске. Осудить новый законопроект правительства пришли 1200 местных жителей. Однако региональные СМИ насчитали более 2 тысяч. Представители различных политических взглядов и партий собрались на площади Пименова. Среди демонстрантов оказались даже члены "Яблока" и "Левого фронта". Коммунисты призывали сместить членов правительства.

В два раза меньше россиян посетили митинг в Омске - 650 человек. В Хабаровске против повышения возраста выступили 400 горожан, в Петропавловске-Камчатском - 300. А вот в Екатеринбурге протестовать пришли всего две сотни человек. В Усть-Илимске - и того меньше. Неподсчитанная и несогласованная акция протеста по этому поводу состоялась и в Южно-Сахалинске. Местные жители пришли к зданию областной думы и требовали пересмотреть решение о поддержке пенсионной реформы.