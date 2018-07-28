В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

Сегодня, 16:20 \\ Политика

Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД.

 Среди всех регионов КПРФ смогли собрать большего всего противников пенсионной реформы и повышения НДС в Новосибирске. Осудить новый законопроект правительства пришли 1200 местных жителей. Однако региональные СМИ насчитали более 2 тысяч. Представители различных политических взглядов и партий собрались на площади Пименова. Среди демонстрантов оказались даже члены "Яблока" и "Левого фронта". Коммунисты призывали сместить членов правительства.

В два раза меньше россиян посетили митинг в Омске - 650 человек. В Хабаровске против повышения возраста выступили 400 горожан, в Петропавловске-Камчатском - 300. А вот в Екатеринбурге протестовать пришли всего две сотни человек. В Усть-Илимске - и того меньше. Неподсчитанная и несогласованная акция протеста по этому поводу состоялась и в Южно-Сахалинске. Местные жители пришли к зданию областной думы и требовали пересмотреть решение о поддержке пенсионной реформы.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

 По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться импорт голубого топлива из России. Свое мнение он выразил в ходе правительственного заседания 27 июля.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

ЦИК не позволила КПРФ провести референдум против поднятия пенсионного возраста

 Специалисты ведомства раскритиковали формулировку вопроса, предложенного политиками. 27...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Макаревич пояснил свои слова о покупке Крыма Россией‍

 Ранее лидер музыкального коллектива "Машина времени" выразил мнение, что России не...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ