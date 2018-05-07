США поможет Украине купить оборудование для поиска контрабанды

Сегодня, 16:01 \\ Политика

Госдепартамент решил восстановить финансирование таможенного контроля. Так 28 июля заявил временный глава украинской фискальной службы Мирослав Продан в интервью "Голосу Америки".

 По словам чиновника, у ведомство откровенно обсудило ситуацию с американскими политиками. В частности, приостановленные программы финансирования. Киев сумел убедить представителей Вашингтона в необходимости оснастить таможенную службу Украины новым оборудованием для поиска контрабанды.

Мирослав Продан отметил, что США поможет стране и предоставит средства на обновление технических средств в пунктах пограничного пропуска. Эти устройства должны стать "весомым аргументом" в борьбе с контрабандистами. Чиновник подчеркнул, что речь идет о защите наземной, морской и воздушной границ Украины. Власти страны считают это направление приоритетным.

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Автор - Александр Лубяной
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