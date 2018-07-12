"Надо обрубить все щупальца!": Порошенко пожаловался на действия РПЦ

Сегодня, 14:04 \\ Политика

Президент Украины возмущен действиями Русской православной церкви и считает ее угрозой национальной безопасности страны. Об этом он сообщил в своем выступлении в Киеве, посвященных 1030-летию Крещения Руси.

 Петр Порошенко указал, что с момента прихода к власти он не допускает вмешательство государства в церковные дела. При этом президент особенно отметил, что не потерпит подобных поступков со стороны других государств. Глава Украины заявил: «Крайне важно обрубить все щупальца, которыми орудует страна-агрессор внутри нашего государственного организма».

Украинский лидер подчеркнул, что с первых дней президентства делал все, чтобы сформировать всеобщую Православную церковь и признать ее Вселенским патриархом. Он выдвинул обвинения в адрес РПЦ, которые заключаются в том, что, по мнению Порошенко, она слишком подвержена влиянию Москвы и во всем ее поддерживает. Такое, по его мнению, недопустимо, поскольку создает угрозу безопасности Украины. Президент уверен, что в таких условиях на нем лежит обязанность предпринимать соответствующие меры.

Именно это он подразумевает в Церковном указе об автокефалии. По его убеждению, этот шаг завершит и обозначит отделение и независимость киевской власти и укрепит права и свободы граждан. Порошенко уверен, что украинцы ждут признания Автокефальной православной церкви в Украине и давно готовы к нему. При этом патриарх Варфоломей в своем письме, адресованном лидеру Украины, напомнил, что страна не является канонической территорией Русской православной церкви. Однако лидер страны только укрепился в важности этого шага.

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Автор - Евгения Чернобаб
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