В Совфеде одобрили безвизовый вьезд для туристов по FAN ID

После ЧМ-2018 болельщики могут получить возможность свободно посещать Россию до конца 2018 года. 28 июля сенаторы поддержали такую инициативу на очередном заседании.

Ранее безвизовый въезд для футбольных фанатов предложил сделать президент Владимир Путин. Он заявил, что иностранцам, желающим лучше изучить Россию, необходимо предоставить условия для путешествия по стране. По мнению главы государства, вместе с обладателями FAN ID бесплатные визы стоит выдавать их родственникам туристов.

Соответствующий законопроект накануне поддержали на третьем чтении в Госдуме. Теперь к депутатам присоединились члены Совфеда. Пока о родных речь не идет, однако вскоре болельщики с FAN ID смогут вернуться и лучше изучить культуру понравившихся городов.

Вице-президент союза туриндустрии Росси Юрий Барзыкин отмечает, что наличие фанатского удостоверения должно хорошо стимулировать желание снова посетить страну-организатора ЧМ-2018. По его прогнозам, больше всего болельщиков приедет из Европы, Бразилии, Мексики и Аргентины. Многие жители этих стран посетили как Чемпионат мира, так и Кубок Конфедерации.