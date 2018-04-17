Косачев: Из Госдумы отозван проект закона об аккредитации визовых центров

По словам руководителя комитета Совета Федерации по международным делам, решение принято, однако перевнесение законопроекта в новой редакции будет произведено уже в сентябре.

На официальной странице социальной сети Facebook Константина Косачева появилось довольно объемное и важное сообщение. Глава комитета по международным делам сообщил, что из Госдумы отозван проект закона об аккредитации визовых центров. Политик объяснил, что принял решение об этом вместе со своим партнером Олегом Морозовым. Также он привел причины, которые заставили их пойти на него.

Косачев утверждает, что по-прежнему уверен в правильности идеи о создании законодательного оформления для аккредитации визовых центров. Тем не менее, кто-то, кому она не нравится, развернул против нее информационную войну. Такие люди стали утверждать, что данный проект закона приведет к подорожанию услуг и даже исчезновения центров. Этим до сих пор напуганы многие граждане. Из-за этого он был отозван, однако Косачев планирует напомнить о нем уже этой осенью.

Также сенатор заключил, что, помимо негативных комментариев на эту тему, были предложены реальные варианты улучшениу законопроекта, которые он планирует внедрить в него.