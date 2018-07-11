Кабмин упростил правила получения субсидий на оплату коммунальных услуг

Теперь от россиян не будут требовать справку о составе семьи. Такое постановление накануне подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Из документа на сайте Кабмина следует, что правительство упростило для граждан условия получение субсидий. Чиновники пришли к выводу, что документальное подтверждение состава семьи существенно затрудняет оформление заявки для получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, этот бюрократический барьер задерживает принятия решения со стороны профильного ведомства.

Согласно новым правилам, желающие получить соцподдержку государства будут самостоятельно вписывать информацию о составе своей семьи в заявлении. Сотрудникам уполномоченных органов предстоит выборочно проверять достоверность указанных данных. Для этого они смогут запрашивать информацию в управляющих компаниях. В случае обмана со стороны гражданина - его должны привлечь к ответственности через полицию или органы соцзащиты.