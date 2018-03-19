Все, что существует в мире, создали украинцы: в сети высмеяли учебник по географии, выпущенный в Украине

В сети активно обсуждают новый учебник для 8 класса, который был выпущен в Украине под авторством Петра Масляка и Светланы Капирулиной. Внимание на пособие обратили СМИ. По словам авторов, именно благодаря украинцам мир имеет тот облик, который можно наблюдать сейчас.

Первым заметил необычное изложение журналист Андрей Манчук. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook. Представитель СМИ отметил, что учебник датируется 2016 годом и, кроме того, имеет рекомендацию Министерства образования и науки Украины.

Учебное пособие по географии рассказывает практически обо всех сфера жизни. Например, об украинских мелодичных мотивах, которые распространились по миру от России до США и стали народными. Также из учебника можно узнать о любви украинцев к звездам, благодаря чему и появилась теория космических полетов. При этом отмечается, что именно украинской пшеницей сейчас питается весь мир, поскольку народы, которые переселялись в Россию, США и другие страны, завозили ее туда.

Авторы уверены, что украинцы и их язык имеют немецкие корни, и даже приводят некоторые примеры иностранных слов, которые являются близкими к употребляемым в разговорной речи в Украине.

Многие пользователи социальных сетей, ознакомившись выдержками из учебного пособия, пришли в недоумение. Одно были возмущены, другие отреагировали довольно иронично. «Украинцы полетели в космос до Крещения Руси», - пишет один из пользователей.

Специалисты, однако, уверены, что по таким учебниками нельзя вести занятия в школах. По их словам, у детей сложится неверное понимание картины мира, что впоследствии может принести значительный вред.