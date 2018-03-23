США намерены разместить оружие в космосе "во что бы то ни стало"

Такое требование выдвинул Сенат Соединенных штатов Америки. В околоземном пространстве американское правительство намерено разместить оружие и датчики космического базирования.

Такой пункт заявлен в окончательном варианте бюджета США на 2019 год. Отмечается, что такое требование абсолютно не согласуется с национальной стратегией в сфере военной безопасности. Также против высказывались ранее и продолжают сейчас многие военные специалисты. Проект бюджета уже одобрен двумя палатами и ожидает лишь подписания лидера США. Сумма, которую планируется потратить на военные расходы, составляет около 716 миллиардов долларов.

Предварительно сообщается, что американские эксперты собираются создать датчики обнаружения пуска на определенные точки Земли. Их будут заранее программировать.

Свою позицию относительно этого вопроса высказывало и Министерство иностранных дел России. Официальные представители уверяли, что американское намерение на военное противостояние в космосе только обострит существующие международные конфликты и совсем не поможет ведению конструктивного диалога в отношении стратегической стабильности.

Напомним, еще 18 июля глава США заявил о необходимости создания космического военного вооружения. По его словам, Америка не будет «плестись за Китаем и Россией».