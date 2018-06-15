ЦИК не позволила КПРФ провести референдум против поднятия пенсионного возраста

Сегодня, 18:35 \\ Политика

Специалисты ведомства раскритиковали формулировку вопроса, предложенного политиками. 27 июля решение огласила председатель Элла Памфилова.

 Представители КПРФ предлагали провести референдум относительно вопроса: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". ЦИК проанализировала предложение и не позволила выносить такую формулировку на голосование россиянам. Элла Памфилова отметила, что партия может выступить против поднятия пенсионного возраста, если вопрос референдума будет отредактирован.

Председатель даже рассказала коммунистам, какие правки нужно внести, чтобы избирательная комиссия одобрила проведение референдума. И сообщила правильный алгоритм действий. Если КПРФ не откажется от своей инициативы, её членам предстоит организовать в любом регионе России инициативную подгруппу, которая одобрит измененную версию на собрании и отправит документы в региональную комиссию. Оттуда бумаги дойдут в ЦИК на оценку. Если вопрос окажется составлен правильно - Элла Памфилова пообещала принять его.

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Автор - Александр Лубяной
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