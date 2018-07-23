Путин пригласил Трампа в Москву для новых переговоров

Сегодня, 16:28 \\ Политика

Впрочем, российский президент готов к переговорам с коллегой и в Вашингтоне. Такое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.

 Владимир Путин отметил большую пользу от переговоров в Хельсинки. По его словам, диалог с Дональдом Трампом способствует хорошему контакту между главами государств и налаживанию отношений с США. Кроме того, в разговоре затрагиваются темы, важные для всего мира, включая Европу. К примеру, политические лидеры обсудили конфликт в Сирии. Президент России отметил, что вскоре снова сможет обсудить актуальные вопросы с Дональдом Трампом на международных встречах и форумах.

По словам Владимира Путина, он готов продолжить работу в этом направлении и организовать аналогичный саммит в Москве, куда уже пригласил своего собеседника. Чтобы переговоры состоялись в Вашингтоне, американской стороне необходимо организовать политическую площадку с "соответствующими условиями". При этом и Владимир Путин, и Дональд Трамп стремятся к новой беседе. Необходимо лишь преодолеть возникающие сложности на политической арене.

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Автор - Александр Лубяной
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