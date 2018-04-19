Украинский президент Петр Порошенко старается добиться автокефалии, то есть права на украинскую церковь. Об этом заявил Владимир Олейник, депутат Верховной Рады.

По мнению депутата, если Петр Порошенко добьется своего, то это грозит в будущем тем, что украинская церковь станет «попахивать» коррупцией в очень больших масштабах. К слову, пока в Украине набирает обороты религиозная война, в стране готовятся к празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси.

По мнению экспертов, автокефалия церкви – это шаг Петра Порошенко для того, чтобы обеспечить себе голоса на предстоящих выборах. Ведь, по словам политологов, часто играет важную роль вера и подобные ценности в выборе горожан своего кандидата.

К слову, эксперты считают, что любые провокации из-за религиозной войны, а также акции могут дать возможность Порошенко представить все так, будто это «победа над Россией».

Политик Дмитрий Тымчук заявил, что он говорил Патриарху о том, что если будет подписан хотя бы любой документ, в котором, может, и не будет никакой конкретики, то это может стать началом для гражданской войны.