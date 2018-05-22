ABC узнал о планах США ударить по Ирану

Представители телеканала сообщили, что первоисточник информации - люди из правительства Австралии. Согласно эти данным, удар по ядерным объектам, за которые отвечает Тегеран, может состояться уже в августе.

Канал американской коммерческой телевизионной сети ABC узнал о планах военных из Соединенных Штатов Америки ударить по Ирану уже этим летом. Не секрет, что отношения стран сейчас чуть ли не на пике вражды, однако они могут ухудшиться еще больше после военного нападения. Как стало известно, власти США хотят уничтожить иранские ядерные объекты.

Между тем, поддержку этой идее уже выразили в Великобритании и Австралии. Военные этих стран обещали помочь американцам установить точные цели. Тем не менее, лично участвовать в их уничтожении они не собираются.