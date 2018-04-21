В Россию предлагают поставлять устройства только с отечественным ПО

Сегодня, 21:30 \\ Политика

С такой инициативой выступает Федеральная антимонопольная служба. Проект уже передали для рассмотрения в Кабмин.

 В "дорожную карту" по развитию конкуренции на 2018-2020 годы сотрудники ФАС добавили законопроект, который обязывает производителей устанавливать на устройства для российского рынка отечественное, аналогичное зарубежному по функциональности. Они предлагают допускать в Россию только смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты, в которых будут приложения от российских разработчиков. В пресс-службе ФАС отметили: поводом для такого предложения стали жалобы россиян на автоматическую установку и невозможность удаления ряда сервисов.

Авторы проекта отмечают, что россияне получат возможность удалять любые программы, за исключением сервисных, которые производитель будет поставлять вместе с устройством. Это должно способствовать развитию конкуренции на отечественном рынке программного обеспечения и большей свободе выбора для потребителей. В случае реализации инициативы, текст федерального закона предстоит подготовить Минкомсвязи, а контролировать его - ФАС и Роспотребнадзору.

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Автор - Александр Лубяной
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