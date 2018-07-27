Трамп заявил о диктаторах в НАТО

Сегодня, 08:57 \\ Политика

Президент США Дональд Трамп выступил с речью касательно торговой политики в штате Иллинойс.

При этом Дональд Трамп отметил, что СМИ скажут, что он плохо относится к представителям стран НАТО. Он также назвал их королями и королевами и несколькими диктаторами. К слову, Дональд Трамп сразу же подчеркнул, что не хотел называть какого-то конкретного человека. Он добавил, что те являются диктаторами, кому намного проще платить военные расходы своих стран.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, по словам Трампа, говорил о том, что благодаря американскому лидеру люди действительно стали «платить по счетам» и от этого они счастливы.

Напомним, что недавно Роберт Мюллер, спецпрокурор США, заявил о то, что проверить Twitter американского президента. По мнению Мюллера, социальную сеть Трамп использует в качестве оружия, атакуя информационным способом артистов или коллег по цеху.

Мюллер добавил, что правоохранительные органы проверят микроблог Трампа, чтобы убедиться, старался ли он повлиять на ход расследования касательно вмешательства России в выборы США.

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Автор - Алёна Иванова
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