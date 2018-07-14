Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться импорт голубого топлива из России. Свое мнение он выразил в ходе правительственного заседания 27 июля.

Накануне украинский новостной канал телевещания "112 Украина" проводил трансляцию заседания, которое день назад проходило в правительстве Украины. Председателем встречи был премьер-министр страны Владимир Гройсман. В ходе своего обращения он затронул тему газа, и заявил, что Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за ним.

По мнению премьера, у страны, представителем которой он является, есть все ресурсы, чтобы начать собственную добычу голубого топлива. Гройсман считает, что таким образом сможет обеспечить своей стране независимость, а также предоставить жителям более низкие цены за газ.