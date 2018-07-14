Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

Сегодня, 08:22 \\ Политика

По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться импорт голубого топлива из России. Свое мнение он выразил в ходе правительственного заседания 27 июля.

 Накануне украинский новостной канал телевещания "112 Украина" проводил трансляцию заседания, которое день назад проходило в правительстве Украины. Председателем встречи был премьер-министр страны Владимир Гройсман. В ходе своего обращения он затронул тему газа, и заявил, что Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за ним.

По мнению премьера, у страны, представителем которой он является, есть все ресурсы, чтобы начать собственную добычу голубого топлива. Гройсман считает, что таким образом сможет обеспечить своей стране независимость, а также предоставить жителям более низкие цены за газ.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

Ненависть зашкаливает: Эксперт рассказал об «удовольствии» Пашина от войны

 Актер Пашинин шокировал общественность своими заявлениями об «украинцах-папуасах» и о том, что ему нравится война на востоке Украины. Военный эксперт и заместитель директора Института стран СНГ...

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

МИД РФ: Палестина и Израиль должны провести прямые переговоры

 Глава МИД РФ высказался по поводу отношения России к урегулированию...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Пашинин назвал украинцев папуасами

 Российский актёр Анатолий Пашинин, в последнее время, прославляется не работами в кино,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ