Саммит БРИКС: Владимира Путина радуют взаимоотношения России и Турции

Сегодня, 22:06 \\ Политика

Во время проведения саммита БРИКС прошла встреча глав правительства России и Турции. После аудиенции президент РФ Владимир Путин отметил, что взаимодействие государств находятся на подъёме, особенно в сирийском вопросе и развитии экономики.

Также он отметил, что все совместные проекты, которые были запланированы, осуществляются в плановом порядке. Кроме того, Путин обрадовался очередной встрече с Эрдоганом, на которой им удалось обсудить увеличение товарооборота и прогресс сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Тем временем президент Турции заявил, что отношения между Москвой и Анкарой вызывают чувство ревности у других государств, на что Владимир Владимирович в шуточной форме напомнил Эрдогану об обещании, в рамках которого тот поведёт российского президента на ужин в ресторане. В итоге было решено, что встреча такого формата состоится после появления в турецких заведениях мясной продукции из России.

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