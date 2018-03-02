Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя. Это обвинение связано с митингами десятилетней давности.

Сегодня, 26 июля, стало известно о том, что бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя страны, которое связано с событиями первого марта две тысячи восьмого года. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Согласно сообщению, второй президент Армении, который управлял страной с 1998 года в течение десяти лет.

Напомним, что некоторое время назад экс-министра обороны страны Микаела Арутюняня привлекли к обвинению в рамках этого же уголовного дела. Сейчас бывший министр находится в розыске, поскольку находится за пределами государства.

Десять лет назад в Армении проходили митинги из-за недовольства результатами президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Его главный противник на этих выборах, Левон Тер-Петросян, проводил оппозиционные акции, которые вскоре вылились в столкновения. По итогу этих митингов было объявлено о десяти погибших людях и свыше двухсот пострадавших.

Роберт Кочарян закончил с отличием Ереванский политехнический институт в 1982 году. Некоторое время спустя он работал в партийных органах Нагорного Карабаха, а в 1987 году Кочарян начал избираться депутатом Верховного Совета Армении. В марте 1998 года он выбран президентом республики на досрочно проведенных выборах.

На данный момент пост президента занимает представитель республиканской партии Армен Саркисян. По некоторым сообщениям, он участвовал в разработке компьютерной игры тетрис.