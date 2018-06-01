В МИД осудили высказывание главы Минобороны Норвегии о "российской угрозе"

Столь безответственные политические заявления могут дестабилизировать отношения между государствами. Так считает Артем Кожин, заместитель официального представителя дипведомства.

Накануне глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсена побеседовал с журналистами местного телеканала TV2. Он публично сообщил, что министерство планирует усиливать возможности армии в северных регионах, чтобы противодействовать "российской угрозе".

26 июля сотрудник российского МИД выступил на брифинге. От лица министерства он осудил высказывание норвежского министра, как подрывающие доверие России. Артем Кожин подчеркнул, что слова Франка Бакке-Енсена грозят разрушить "атмосферу добрососедства" и уважения, которые Москва и Осло строили долгие годы.