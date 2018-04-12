Порошенко скрыл свой отпуск

Сегодня, 17:10 \\ Политика

Украинский президент Петр Порошенко отправился в отпуск. Вот только информацию об этом в администрации главы государства никто не разглашает.

Украинская журналистка сообщила о том, что она сделала запрос на информацию об отпуске главы государства. Однако в ответ ей пришел отказ. Мол, это личные данные и никто из чиновников вообще не в курсе, куда отправился Петр Алексеевич.

Девушка отметила, что во время рождественских каникул Порошенко официально заявлял о своем отдыхе, и была информация о том, где он находится. То, что сейчас этого нет, журналистку настораживает. По ее словам, во всех странах принято президенту докладывать о таком, поскольку такие данные могут понадобиться налоговым службам. Однако в администрации президента заявили, что эта информация остается засекреченной.

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Автор - Алёна Иванова
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