"Много жалоб": Трамп намерен разобраться с "теневой блокировкой" республиканцев в Twitter

Сегодня, 16:42 \\ Политика

После его гневного поста акции социальной сети резко упали на 4%. Такие данные приводит издание Bloomberg.

 Президент США Дональд Трамп обратил внимание на "незаконную" и "дискриминирующую" практику Twitter против некоторых республиканцев, которую назвал "теневой блокировкой". Политик подчеркнул, что получил "много жалоб" по этому поводу. Он намерен немедленно разобраться с этим "нехорошим" явлением.

Утром 26 июля журналисты американского СМИ ViceNews обнаружили, что страницы некоторых членов Республиканской партии США перестали отображаться в поисковой системе Twitter. Среди них председатель национального комитета Ронна Ромни Макдэниэл и пресс-секретарь сына президента - младшего Дональда Трампа. ViceNews обратили внимание, что демократы с такой проблемой не столкнулись.

Руководство Twitter уже прокомментировало ситуацию. Представитель соцсети сообщил, что уже исправляют неполадки поисковой выдачи. Как отметил источник, механизм убирает аккаунты из подсказок не за особенности опубликованного контента, а за активность.

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Автор - Александр Лубяной
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