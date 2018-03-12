Путин подарил Калужанину свой портрет

Сегодня, 15:43 \\ Политика

Молодой Калужанин работал волонтером во время выборов, за что президент России решил его поблагодарить.

Молодой человек поддерживал Владимира Путина на президентских выборах и абсолютно бесплатно работал на его штаб. После этого на сайте президента студент отправил ему письмо с просьбой прислать ему портрет с автографом, потому как очень восхищается лидером страны.

Владимир Путин не оставит это просто так. Спустя некоторое время прямо в областной администрации студенту вручили портрет президента с его подписью, как он и мечтал. Молодой человек отметил, что надеется на перемены в жизни после такого символического подарка. Он отметил, что автограф президента стал для него настоящим стимулом добиться таких же вершин в своем деле.

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Автор - Алёна Иванова
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