Путин подарил Калужанину свой портрет

Молодой Калужанин работал волонтером во время выборов, за что президент России решил его поблагодарить.

Молодой человек поддерживал Владимира Путина на президентских выборах и абсолютно бесплатно работал на его штаб. После этого на сайте президента студент отправил ему письмо с просьбой прислать ему портрет с автографом, потому как очень восхищается лидером страны.

Владимир Путин не оставит это просто так. Спустя некоторое время прямо в областной администрации студенту вручили портрет президента с его подписью, как он и мечтал. Молодой человек отметил, что надеется на перемены в жизни после такого символического подарка. Он отметил, что автограф президента стал для него настоящим стимулом добиться таких же вершин в своем деле.