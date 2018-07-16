Путин предпочел "Мерседес" для передвижения по самому криминальному городу Африки

Накануне президент России прилетел в ЮАР, чтобы принять участие в десятом саммите БРИКС. Как оказалось, он вновь не взял в поездку свой бронированный автомобиль линии "Кортеж", отдав предпочтение немецкой марке.

СМИ активно отписывают сообщения, в которых говорится о деталях проведения ежегодного саммита БРИКС. Известно, что в этот раз мероприятие стало юбилейным - с момента его учреждения прошло десять лет. Оно будет длиться в течение 26 и 27 июля в городе Йоханесбург.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в ЮАР, где познакомился с новыми президентами ее стран - Анголы, Замбии и других. Примечательно, что для передвижения по Йоханесбургу, который считается самым криминальным городом Африки, он предпочел "Мерседес", а не отечественный бронированный "Кортеж".

Российские корреспонденты, которые также прибыли в самый крупный по численности жителей город в ЮАР, отмечают, что в аэропорту установили бесплатный автомат с презервативами.