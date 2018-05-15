Госдума приняла законопроект об отмене военных кафедр в вузах

26 июля парламентарии поддержали документ в третьем, завершающем, чтении. Такая информация появилась на официальном сайте.

Депутаты Госдумы единогласным голосованием приняли законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в структуре российских вузов. Согласно новым правилам, их заменят специализированные учебные центры. Они объединят в себе несколько разрозненных структурных подразделений для военной подготовки граждан.

Подобная система уже действует в нескольких университетах России. Военные центры по утвержденным программам готовят кадровых офицеров для службы в российской армии на контрактной основе. В то же время система военных кафедр предполагает подготовку военнослужащих в запас.

5 июня проект федерального закона на рассмотрение в Госдуму внесло правительство РФ. Предполагается, что изменения позволят стране улучшить обучение офицеров по родственным специальностям и тренироваться во владении различными видами вооружения.