Госдума приняла законопроект об отмене военных кафедр в вузах

Сегодня, 11:55 \\ Политика

26 июля парламентарии поддержали документ в третьем, завершающем, чтении. Такая информация появилась на официальном сайте.

 Депутаты Госдумы единогласным голосованием приняли законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в структуре российских вузов. Согласно новым правилам, их заменят специализированные учебные центры. Они объединят в себе несколько разрозненных структурных подразделений для военной подготовки граждан.

Подобная система уже действует в нескольких университетах России. Военные центры по утвержденным программам готовят кадровых офицеров для службы в российской армии на контрактной основе. В то же время система военных кафедр предполагает подготовку военнослужащих в запас.

5 июня проект федерального закона на рассмотрение в Госдуму внесло правительство РФ. Предполагается, что изменения позволят стране улучшить обучение офицеров по родственным специальностям и тренироваться во владении различными видами вооружения.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Ненависть зашкаливает: Эксперт рассказал об «удовольствии» Пашина от войны

 Актер Пашинин шокировал общественность своими заявлениями об «украинцах-папуасах» и о том, что ему нравится война на востоке Украины. Военный эксперт и заместитель директора Института стран СНГ...

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

МИД РФ: Палестина и Израиль должны провести прямые переговоры

 Глава МИД РФ высказался по поводу отношения России к урегулированию...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Победа Усика может разрушить представление мира об агрессии РФ на территории Украины

 Украинский политик Вячеслав Кириленко сообщил, что победа Александра Усика в бою с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ