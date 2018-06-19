Пушков: «Многие уже склонны забыть о Крыме»

Алексей Пушков, председатель Совета Федерации, прокомментировал ситуацию с непризнанием США статуса Крыма.

Напомним, что недавно в Госдепартаменте США подтвердили то, что американские власти не признают Крым частью России. Также представители США добавили, что вместе с другими странами будут придерживаться антироссийской политики. Так будет до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине и не возобновится целостность Украины.

Пушков в социальной сети решил прокомментировать эту ситуацию. По его мнению, многие уже склонны просто забыть про Крым. По его мнению, США решились на такой ход для того, чтобы немного поутихла критика в сторону президента США Дональда Трампа.

К слову недавно, американские СМИ опубликовали подтверждение тому, что Дональд Трамп знал о вмешательстве РФ до своей инаугурации. Сам он еще не комментировал эту ситуацию. Однако журналисты подчеркнули, что Трампа нельзя будет считать легитимным президентом, если вмешательство РФ в выборы будет полностью доказано.