Бывший губернатор работает библиотекарем в колонии

Бывший губернатор Кировской области нашёл себя работу менее нервную, а главное - честную. Жаль, что это случилось уже после осуждения.

Никиту Белых поймали на получение отката, суммой в 400 тысяч евро. Задобрить губернатора решил владелец местного завода, специализирующегося на лесопереработке. Хитрый предприниматель хотел получать участки лесных массивов по льготным условиям. Белых вину отрицает, и утверждает, что деньги предназначались для удовлетворения нужд жителей области, однако, в этом заставляет усомниться то, что встреча проходила в неформальной обстановке и без нужных документов. Так в июне 2016, Никиту Белых увели под стражей из ресторана. В конце этого же месяца, губернатора отстранили от должности за потерю доверия, мужчина исполнял административные обязанности в течение 7 лет. В начале текущего года Белых приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также бывшего высокопоставленного чиновника, обязали выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей, но позже сумму уменьшили в 2 раза. Жена и адвокат заключенного сообщают, что Никита Юрьевич получил в колонии должность библиотекаря. Мужчина коротает время, проводя учёт и выдачу книг.