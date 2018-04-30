Предлагало помощь‍: Емельяненко опроверг информацию о допросе ФБР

Сотрудники органа внутренней разведки США не предъявляли к российскому борцу никаких претензий, а напротив, предложили свою защиту.

Накануне в сети появилась информация, что сотрудники ФБР имели контакт с российским спортсменом Федором Емельяненко. Как стало известно, весной он посещал США, чтобы принять участие в маркетинговой компании, посвященной его предстоящему бою с местным противником Чейлом Сонненом. Вместе со своим представителем российский борец заселился в одном из отелей Нью-Йорка. Именно там и произошла его встреча с офицером.

Информацию об этом стали распространять зарубежные СМИ. Так, агентство Telegraph сообщило, что агенты ФБР провели с Емельяненко беседу. Сам же он накануне опроверг информацию о допросе и сообщил, что в правоохранительных органах ему предлагали помощь. При встрече офицер был всего один, он предоставил ему свою визитку и посоветовал обращаться при необходимости.