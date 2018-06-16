Работодатели понесут уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Пенсионные реформы в России вызвали волну недовольств среди граждан. Однако государство делает всё необходимо, чтобы защитить жителей предпенсионного возраста.

Завтра комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит законопроект по усилению наказаний работодателей за увольнение сотрудников, находящихся на пороге пенсионного возраста. Среди нанимателей бытует стереотип, что с пожилыми людьми сложно работать, так как зачастую они не желают перестраиваться под новые требования, медлительны, плохо ладят с техникой, и в силу возраста часто уходят на больничные отпуска. Стоит отметить, что многие пенсионеры пытаются быть современными, при желании быстро осваивают компьютер, и меняются ради того, чтобы не потерять рабочее место. А многолетний опыт является несомненным преимуществом. Тем не менее случаи увольнения сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста - не редкость. Завтра рассмотрят проект, благодаря которому, работодатель может понести даже уголовную ответственность за увольнение по причине возраста. Помимо этого, людям, которым осталось до пенсии менее 2 лет, будет проще устроиться на работу с помощью Центра занятости, в рамках обсуждения законопроекта рассмотрят повышение пособий по безработице. Граждане РФ вышеуказанного возраста могут пройти курсы повышения квалификации или полностью сменить профессию. Известны случаи, когда особо смелые пенсионеры, которые не готовы смириться со старостью, открывают свой бизнес.