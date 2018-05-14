Израиль нанес атаки по Газе: Еще одни жертвы со стороны палестинцев

Конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС в районе сектора Газа продолжается. На этот раз в результате атаки израильских военных поступило сообщение о жертвах со стороны палестинцев.

Сегодня, 25 июля, стало известно об очередной атаке израильских военных по позициям палестинцев в секторе Газа. В ходе обстрелов два жителя Палестины погибли, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, как сообщает официальный представитель министерства здравоохранения Израиля Ашраф аль-Кидра.

Вооруженные войска Израиля атаковали позиции боевиков из ХАМАС по причине того, что те ранее открыли огонь по военным израильской армии на южной границе государства.

Отмечается, что правящие власти Израиля обвиняют в возникшем конфликте, который продолжается уже семьдесят лет, палестинцев.

Накануне на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилось заявление Сергея Лаврова о том, что российская сторона требует личной встречи и мирных переговоров между конфликтующими сторонами.