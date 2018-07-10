Мэй: Британия готова помочь Греции в борьбе с пожарами

Премьер Великобритании выразила слова поддержки жителям Греции. Тереза Мей отметила, что Британия готова помочь всем необходимым.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что премьер Великобритании Тереза Мэй прокомментировала ситуацию с недавними пожарами в Греции, заявив, что Соединенное Королевство готово оказать любую помощь.

По словам Терезы Мэй, это происшествие нельзя назвать иначе, чем трагедией. Премьер выразила соболезнования семьям восьмидесяти погибших в пожарах в городе Аттика и по всей стране. Также она отметила храбрость сотрудников спасательных служб и волонтеров, которые прибыли в Грецию на помощь в тушении пожаров, и заявила о поддержке Греции Соединенным Королевством.

«Мы готовы оказать любую поддержку", - добавила Тереза Мэй.

Напомним, что с начала этого месяца на Балканском полуострове стоит жаркая погода. Несколько дней назад был отмечен рекорд температуры, которая поднялась до сорока градусов на термометре. Вследствие этого в стране вспыхнули лесные пожары, ставшие причиной большого количества жертв.