Помпео: Трамп и Путин не сумели найти компромис по ситуации в Украине

Американский секретарь отчитался каналу ABC относительно саммита президентов в Хельсинки. Его слова цитирует пресс-служба Госдепартамента США.

По словам Майка Помпео, Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в финской столице много обсуждали ситуацию в Украине. Однако президенты США и России столкнулись с разногласиями по решению этой проблемы. В частности, Трамп поддержал Минские договоренности. По его мнению, эта концепция позволит политикам разрешить конфликт на украинской территории. По этому и другим вопросам позиция Владимира Путина была несколько другой, поэтому политические лидеры не сумели найти компромисс, совпадающий с интересами обеих сторон.

Майк Помпео отметил: президенты подняли множество других тем, по которым у США и России сложились противоположные точки зрения. Госсекретарь подчеркнул необходимость вести дипломатический диалог и обсуждать возникшие противоречия за столом переговоров.