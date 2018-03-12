Путин обсудил майские указы с губернатором Хабаровского края

Президент акцентировал внимание главы региона Вячеслава Шпорта на необходимость роста средних зарплат бюджетников. Отчет о встрече опубликован на официальном сайте Кремля.

Как заявил губернатор, администрация Хабаровского края успешно выполнила майские указы 2012 года. С того времени средние зарплаты выросли на 200%. Так жители региона, в среднем, получают около 45 тысяч рублей, учителя немного больше - 45,4 тысячи рублей, а врачи - 81 тысячу рублей. Владимир Путин призвал улучшать эти достижения и стремиться к дальнейшему росту темпов.

Вячеслав Шорт также обсудил с президентом реальные зарплаты. По словам губернатора, средний показатель в Хабаровском крае за 2017 год увеличился на 9%. В ответ на это Владимир Путин отметил, что властям стоит уделять внимание бюджетникам и росту их зарплат относительно средней. Вячеслав Шорт заявил, что вместе с подчиненными контролирует этот процесс.

Президент России поинтересовался у собеседника, какая сфера в регионе особенно нуждается в поддержке из федерального бюджета. Губернатор сообщил, что это медицина. По его словам, власти Хабаровского края составили "мощную программу" по развитию этого направления. В частности, она предусматривает повышения прожиточного минимума и уровня жизни граждан путем строительства новых медучреждений. Для этого требуются дополнительные средства и технологии. Владимир Путин пообещал обсудить эту проблему с Минздравом и проконтролировать выделение средств на здравоохранение региона.