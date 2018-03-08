Трамп отчитался, сколько США потеряла в международной торговле

За 2017 год государство лишилось около 817 миллиардов долларов. Такие цифры президент привел на своем микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп отчитался о таких потерях на фоне критики его действий в сфере международной торговли. Накануне он существенно поднял пошлины на импорт определенной продукции из Евросоюза и Китая. Самое сильное недовольство партнеров вызвала новая стоимость ввоза металлов.

Президент США убежден в своей правоте. По его мнению, это импортеры "грабят" американских фермеров несправедливыми тарифами. Он возмущен, сколько денег страна потеряла, торгуя с Китаем и Европой. Он призвал американских политиков перестать бездействовать и принять необходимость перемен в этой сфере.

А кроме того, призвал поддержать его торговые переговоры. 25 июля Дональд Трамп встретится с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Ожидается, что политики обсудят вопросы трансатлантической торговли и экономического взаимодействия.