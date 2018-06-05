Генсек ОБСЕ Томас Гренингер отправится на Донбасс

Руководитель организации прибудет в регион 27 июля. Об этом рассказала пресс-служба.

В пятницу генеральный секретарь ОБСЕ отправится в Краматорск, расположенный в Донецкой области. На Донбассе Томас Гренингер устроит для местных журналистов брифинг. Во время своего выступления генсек намерен поведать СМИ о работе ОБСЕ Украине и других странах Европы.

Напомним, в регионе с апреля 2014 года не прекращается вооруженное противостояние. К такой ситуации привело самовольное отсоединение Луганской и Донецкой областей. Местные власти провозгласили их независимыми народными республиками. Чтобы исправить положение, президент Украины Петр Порошенко договаривается с ООН о специальной миротворческой миссии. Тем временем с 1 июля текущего года стороны конфликта на Донбассе объявили перемирие и режим прекращения огня.