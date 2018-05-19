Бойцы Яроша смогут воевать в Донбассе в рядах ВСУ

Дмитрий Ярош обсудил с командующим ООС Украины в Донбассе Сергеем Наевым вопрос вхождения бойцов «Украинской добровольческой армии» в ряды вооруженных сил Украины. Это будет возможно, если бойцы Яроша заключат соответствующие контракты.

Дмитрий Ярош является экс-лидером «Правого сектора»*, который в России признан экстремистским движением, на него возбуждены уголовные дела. Сейчас он возглавляет УДА.

Как сообщили сотрудники пресс-центра операции объединенных сил, Наев с Ярошем подняли на обсуждение возможность вхождения бойцов УДА в ряды ВСУ. Их беседа состоялась в Краматорске. Наев отметил, что по законам Украины в боевых действиях могут принимать участие только бойцы ВСУ и солдаты из подразделений, входящих в состав ООС. УДА в этот список не входит.

Однако, бойцы Яроша смогут пополнить ряды ВСУ и воевать на территории Донбасса. Это может быть осуществимо за счет заключения контракта, который может быть и долгосрочным, и краткосрочным. Бойцам Яроша предложили пройти воинскую службу в резерве и в составе боевых воинских частей спецназначения. Помимо этого, члены УДА смогут воевать в подразделениях разведки и территориальной обороны.