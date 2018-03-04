Дочь Трампа закрыла бизнес и подалась в политику

Дочь главы Соединённых Штатов Иванка Трамп всецело отдалась политике. Известно, что 4 года назад девушка открыла своё дело: магазины ювелирных изделий, а впоследствии брэнд стал выпускать одежду, обувь и аксессуары. Стоит отметить, что именной брэнд преуспевал.

В последние годы бизнес активно развивался в Китае и в Филиппинах. Однако после того, как Дональд Трамп занял пост главы государства, его дочь приняла решение, что отцу она нужна больше. Иванка ушла с должности главы брэнда и стала советником президента США, но советы бизнес-леди раздавала бесплатно, поэтому не стала продавать свою компанию, и регулярно получала процент с прибыли. Через 17 месяцев работы с отцом, Иванка Трамп заявила о закрытие своего дела. По словам девушки, решение о закрытие бизнеса самое справедливое по отношению к сотрудникам и партнёрам компании. На данный момент Иванка не может сказать вернётся ли она когда-то в бизнес индустрию. Сейчас девушка утверждает, что ей комфортно в политической сфере.