Омбудсмен Москалькова выступила за "паспортную амнистию" для граждан России

Уполномоченный по правам человека обеспокоена судьбой россиян, документы которых аннулировали. Подробнее о ситуации она рассказала СМИ.

По информации Татьяны Москальковой, в России проживает множество граждан, которым выдали паспорта с нарушениями законной процедуры, а затем попросту лишили гражданства. Она отметила, что большинство таких случаев произошли в 90-е годы. Точно число таких людей неизвестно, потому как ФМС продолжает составлять официальный реестр. В нем содержатся данные о более чем 20 тысячах человек. Однако в ходе недавней переписи населения России об отсутствии паспорта заявили около миллиона россиян.

Тем временем к омбудсмену приходят "добропорядочные граждане" и их правозащитники с просьбой помочь им решить проблему. В связи с этим Татьяна Москалькова намерена добиться для таких людей "паспортной амнистии". Она выступила с такой инициативой перед правительством и парламентом России. Татьяна Москалькова считает, что необходимо разработать подзаконную базу, способную регулировать процесс вручения паспортов.