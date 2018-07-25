Москалькова поддерживает законопроект о снижении ответсвенности за репосты

Уполномоченный по правам человека в РФ убеждена в обоснованности инициативы, которая предлагает смягчение наказание за подобные проступки. Свою позицию она объяснила в интервью.

По словам Татьяны Москальковой, гражданину трудно оценить социальную опасность информации, репост которой он решил сделать в социальной сети. Сложно также предсказать негативный эффект записи на остальную аудиторию. Поэтому омбудсмен поддерживает снижение уголовной ответственности за нарушение 1 части 282 статьи УК РФ.

Напомним, законопроект о смягчении наказания за перепубликацию сообщений, возбуждающих ненависть и вражду в Интернете, в июне предложили парламентарии Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов. Они вынесли инициативу на обсуждение в Госдуму. По мнению депутатов, репосты не представляют большой общественной опасности, а потому не стоит относить их к уголовным преступлениям. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что его ведомство не согласно с необходимостью отменить наказание за такой проступок.