Россия и Китай нашли уязвимое место США. Главной слабостью столицы Соединенных Штатов является игра с долговыми ценными бумагами.

Власти Москвы и Пекина решили поиграть с облигациями США. Так, Россия значительно сократила свои активы в американских ценных бумагах. Отмечается, что их первоначальная сумма составляла 96 млрд долларов, в то время, как теперь начисляет всего 15 млрд. Это привело к росту процентов банковских ставок. По словам Дональда Трампа, такие действия ограничивают рост экономики Соединенных Штатов. Однако выход России из облигаций поможет укрепить рубль.

Воспользоваться данным вариантом решило и правительство Китая. Однако выход КНР из американских облигаций влечет за собой более серьезные последствия. Таким способом Китай компенсирует потери от пошлин США.