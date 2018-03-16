МИД РФ: Палестина и Израиль должны провести прямые переговоры

Глава МИД РФ высказался по поводу отношения России к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в рамках визита в Израиль встретился со своими израильскими коллегами и высказался об отношении российской стороны к палестино-израильскому урегулированию конфликта. Об этом сообщает постоянный представитель при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.

По словам Полянского, Сергей Лавров высказал неодобрение России по поводу проведения вооруженных операций, призывая решать конфликты с помощью прямых мирных переговоров. По его мнению, это единственное возможное решение конфликта.

Напомним, что вчера глава Министерства иностранных дел России встречался с премьер-министром Израиля. В этой встрече также принял участие начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Более того, вчера трое граждан Палестины были ранены в ходе обстрела израильского беспилотника на территории сектора Газа, который стал ответом Израиля на запускание шаров с взрывающимися веществами со стороны палестинцев.