Трамп назвал США "свиньей-копилкой"

Лидер США назвал свою страну ограбленной «свиньей-копилкой». Также президент Соединенных Штатов назвал американские пошлины замечательными.



Дональд Трамп обратился к своим подписчиков в Twitterс сообщением о том, что американские пошлины замечательны. По словам американского лидера, страна, несправедливо относщаяся к политике США, будет либо придерживаться правил честной сделки, либо получит пошлины.

Такое заявление, скорее всего, относится к напряженным событиям между США и КНР. Донаьд Трамп сообщил о готовности ввестипошлинынакитайскую продукцию в размере 500 млрд долларов. Также президент Соединенных Штатов назвал свою страну «свиньей-копилкой», которуюпытаются ограбить со всех сторон.

Напомним, что КНР недоволен введением новых пошлин на китайскую продукцию, в связи с чем обратилась во Всемирную торговую организацию.