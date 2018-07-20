В Кремле сообщили о повторной встрече Путина и Трампа осенью

Представители Белого дома подтвердили информацию о втором саммите Путина и Трампа. Заявление прокомментировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.



Спустя несколько дней после саммита в лидеров стран Хельсинки российская сторона получила приглашение в Вашингтон для проведения повторных переговоров. Однако помощник президента РФ в ответ на приглашение Белого дома напомнил, что ранее встреча была назначена на осень. Последняя информация находится в микроблоге Сары Сандерс.

Представители Кремля надеются, что вторая встреча пройдет на нейтральной территории, например, в Буэнос-Айресе или Сингапуре. Также российские власти предполагали, что никто из правительства не отправится с визитом в США до окончания выборов Конгресс. Однако«токсичная выборная атмосфера» продлится до ноября 2018 года, а саммит президентов намного раньше.