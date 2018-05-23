"Вовсе не шутка": В Украине разработали план по "освобождению" и возвращению Крыма в 2019 году

В Украине до сих пор не теряют надежды на то, что Крым им удастся вернуть. В Верховной Раде даже разработали специальный план, который позволит вернуть полуостров уже в 2019 году.

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице в соцсети рассказал о том, что в Украине придумали план, который позволит "вернуть" Крым в состав Украины уже к декабрю 2019 года. Он разместил полный план, при этом отметив, что это вовсе не шутка, а конкретная задача, которая стоит перед украинским правительством.

Согласно данному плану, Украине предстоит найти доказательства того, что в Крыму нарушаются права человека, а также разыскать все улики против РФ, чтобы поддержать свои иски в суде. Кроме того, правительство намерено поддерживать и финансировать все организации, поддерживающие Украину в этом плане. Журавко отметил, что власти Киева намерены сформировать специальное подразделение ВСУ, которое будет состоять исключительно из переселенцев из Крыма, чтобы продолжить "освобождать" полуостров.

Экс-депутат отметил, что пока Украина не располагает средствами, которые позволят реализовать этот план. По словам Журавко, план по возвращению Крыма разработал постпред президента на полуострове Борисом Бабиным, а также был одобрен 20 июля.