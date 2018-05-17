Не стало советника Путина Вениамина Яковлева

Советник президента Российской Федерации и один из авторов Конституции России скончался на восемьдесят седьмом году жизни в городе Москва.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что на восемьдесят седьмом году жизни скончался советник президента России Вениамин Яковлев в городе Москва. Как сообщает Ассоциация юристов России, его не стало по причине продолжительной болезни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже прокомментировала это событие. Она отметила, что уход из жизни «отца» Гражданского кодекса Российской Федерации стал невосполнимой утратой для российской юриспруденции.

На данный момент остаются неизвестными дата и место похорон.

Напомним, что Вениамин Федорович Яковлев родился в тысяча девятьсот тридцать втором году в городе Петухово на Урале . В двадцать один год он окончил Свердловский юридический институт. Одним из самых главных дел своей жизни государственный деятель считал написание своей диссертации на тему «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений». Вениамин Яковлев был одним из авторов Российской Конституции.

Тринадцать лет назад он стал одним из советников Президента Российской Федерации Владимира Путина и служил на этом посту вплоть до конца своих дней.

Среди государственных наград Вениамина Федоровича присутствуют ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.