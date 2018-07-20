Политики ФРГ делают тщетны попытки «достучаться» до канцлера Германии Ангелы Меркель ставящей американские интересы выше немецких. Об этом сообщил глава фракции «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд.

По словам политика, Германия все больше ужесточает отношения с правительством России. В частности, это происходит путем введения различных санкций. Однако при определенной выгоде, власти ФРГ готовы сотрудничать с РФ. Александр Гауланд считает, что Берлину необходимо строить с Москвой такие е крепкие отношения, как с Вашингтоном.

Несмотря на это, канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжать потакать американскому правительству, жертвуя экономикой собственной страны и российско-германскими связями. Безусловно, крепкая связь между Берлином и Вашингтоном крайне важна, но она не должна строиться в ущерб взаимоотношениям с другими странами.

Чиновник считает, что одной из ошибок правительства Ангелы Меркель является антироссийская политика. Однако канцлер ФРГ продолжает склоняться перед интересами США, не задумываясь о негативных последствиях.