В Минобороны РФ опровергли планы об изъятии личных автомобилей

По словам представителей российского оборонного ведомства, изъятие или отчуждение машин у граждан не предусмотрено. В Минобороны также подчеркивают, что вооруженные силы России имеют достаточное количество автомобилей.

Во вторник появились новости о том, что военные получат возможность забирать у россиян их личные авто. Якобы, при вступлении в силу военного положения, армия сможет изымать машины для нужд военных. В СМИ также отмечалось, что изъятию больше всего будут подвержены внедорожники автопрома России.

В Минобороны решили опровергнуть новости о планах изымать машины граждан. Представители ведомства прояснили ситуацию и отметили, что информация была преподнесена несколько в ином ключе. Так, проект обсуждаемого приказа лишь уточнит порядок учета транспортных средств. Этот учет ведут в военный комиссариатах.

Минобороны отмечает, что привлечение дополнительных машин, принадлежащих гражданам и компаниям России, может осуществиться только в «исключительном случае». Помимо этого, такое изъятие будет производиться только в том порядке, который установлен и прописан в действующем законодательстве России.